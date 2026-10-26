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Giriş Tarihi: 26.10.2026 13:14 Son Güncelleme: 26.10.2026 13:17

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Binlerce adayın memuriyet heyecanı!

Memuriyet hayaliyle sınavda ter döken adaylar için sonuç heyecanı giderek artıyor. KPSS Ön Lisans sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama ekranı...

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KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Binlerce adayın memuriyet heyecanı!
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KPSS Ön Lisans sınavının ardından yapılan net hesapları, yerini resmi puanların açıklanacağı sürece bıraktı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS P93 puanlarına göre başvurabilecekleri kadroları değerlendirmeye hazırlanıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından puanlarını öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen hafta geldi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklanacak.

Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ön lisans mezunları, kamu personeli alımlarında kullanacakları KPSS P93 puanlarını görüntüleyebilecek.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sınavında aldıkları puanları öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların duyurulmasıyla birlikte ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Sonuç ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenecek:

https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yapılacak.

Yayımlanan sınav sonuçları arasından 2026 KPSS Ön Lisans seçilecek.

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapılacak.

Adaylar, sonuç belgesindeki KPSS P93 puanlarını kamu kurumlarının personel alımı ilanlarında kullanabilecek.

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2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM tarafından 4 Ekim Pazar günü düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavına 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. Saat 10.15'te başlayan sınav için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Oturumun ardından adaylar, yayımlanan cevap anahtarı üzerinden doğru ve yanlış sayılarını karşılaştırarak tahmini netlerini hesapladı.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde açılacak ve puanlarının geçerli olduğu kamu personeli alımlarına başvurabilecek. Merkezi yerleştirme dönemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki kontenjanlar ve nitelik şartları esas alınacak.

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 4 Ekim'de yapılan KPSS Ön Lisans sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu aynı gün kamuoyuyla paylaştı.

Sınava başvuran adaylar ise soruların tamamını 4-14 Ekim tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebildi. Tam soru kitapçığına erişim süresi 14 Ekim saat 23.59'da sona erdi.

Cevap anahtarına göre tahmini netlerini hesaplayan adayların kesin KPSS P93 puanları, 30 Ekim'de açıklanacak sonuç belgeleriyle belli olacak.

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