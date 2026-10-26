Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? 31 bin 54 kadro için gözler Bakanlıkta!

Sağlık alanında kamuya atanmak isteyen binlerce mezun, yılın son aylarına girilirken yeni personel ilanlarının yolunu gözlüyor. Bakan Memişoğlu'nun atamalara ilişkin açıklamaları, özellikle KPSS puanıyla tercih yapmayı planlayan adayların beklentisini artırdı. Gözler şimdi, alım yapılacak branşları ve başvuru şartlarını ortaya koyacak resmi duyurulara çevrildi.
Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen binlerce aday için yeni atama süreci gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada personel ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yeni alım duyurusunun birkaç hafta içerisinde yapılacağını bildirdi.
Ancak yeni personel alımının kesin başvuru tarihi ve toplam kontenjanı açıklanmadı. Adaylar, Bakanlıktan gelecek resmi ilanı bekliyor.
Sağlık Bakanlığının 2027 yılında uygulayacağı sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin karar, 17 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/339 sayılı kararla, eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 31 bin 54 kişilik istihdam planlaması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2027 yılında istihdam edilmesi planlanan 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin unvanlara göre dağılımı belli oldu.
2027 Sağlık Bakanlığı kadro dağılımı şöyle:
Resmi Gazete'de duyurulan 31 bin 54 kişilik istihdam kararında da başvuruların başlayacağı tarih veya son başvuru günü belirtilmedi. Başvuru sürecinin başlaması için öncelikle alım yapılacak kadroların, mezuniyet koşullarının ve başvuru yönteminin açıklanması gerekiyor. İlan yayımlandığında adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekecek.
Yeni personel alımına ilişkin ilanlar Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Başvuru ve yerleştirme işlemleri ÖSYM veya ilgili elektronik başvuru sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Kullanılacak başvuru ekranı, yeni ilanın yayımlanmasıyla kesinleşecek.
Adaylar güncel duyurular için şu adresleri takip edebilir:
Sağlık Bakanlığı: https://www.saglik.gov.tr/
ÖSYM: https://www.osym.gov.tr/
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi: https://ais.osym.gov.tr/
Yeni duyuruda başvuru tarihleriyle birlikte kontenjanlar, eğitim şartları, tercih süreci ve diğer koşulların paylaşılması bekleniyor.