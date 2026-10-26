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Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:21 Son Güncelleme: 26.10.2026 10:23

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? 31 bin 54 kadro için gözler Bakanlıkta!

Sağlık Bakanlığının 2027 yılı için aldığı 31 bin 54 kişilik istihdam kararı, atama bekleyen sağlık çalışanlarının gündemine yerleşti. Adaylar yeni personel alımı için yapılacak duyuruya odaklanırken kadroların branşlara göre dağılımı da dikkat çekti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? İşte, yeni atamalara ilişkin son gelişmeler...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? 31 bin 54 kadro için gözler Bakanlıkta!
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Sağlık alanında kamuya atanmak isteyen binlerce mezun, yılın son aylarına girilirken yeni personel ilanlarının yolunu gözlüyor. Bakan Memişoğlu'nun atamalara ilişkin açıklamaları, özellikle KPSS puanıyla tercih yapmayı planlayan adayların beklentisini artırdı. Gözler şimdi, alım yapılacak branşları ve başvuru şartlarını ortaya koyacak resmi duyurulara çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığında görev almak isteyen binlerce aday için yeni atama süreci gündemde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada personel ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yeni alım duyurusunun birkaç hafta içerisinde yapılacağını bildirdi.

Ancak yeni personel alımının kesin başvuru tarihi ve toplam kontenjanı açıklanmadı. Adaylar, Bakanlıktan gelecek resmi ilanı bekliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Sağlık Bakanlığının 2027 yılında uygulayacağı sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin karar, 17 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026/339 sayılı kararla, eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 31 bin 54 kişilik istihdam planlaması yapıldı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 54 KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2027 yılında istihdam edilmesi planlanan 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin unvanlara göre dağılımı belli oldu.

2027 Sağlık Bakanlığı kadro dağılımı şöyle:

  • Uzman tabip: 25.955 kişi
  • Tabip: 5.061 kişi
  • Sağlık memuru: 25 kişi
  • Ebe: 9 kişi
  • Hemşire: 2 kişi
  • Diyetisyen: 1 kişi
  • Sağlık teknikeri: 1 kişi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Resmi Gazete'de duyurulan 31 bin 54 kişilik istihdam kararında da başvuruların başlayacağı tarih veya son başvuru günü belirtilmedi. Başvuru sürecinin başlaması için öncelikle alım yapılacak kadroların, mezuniyet koşullarının ve başvuru yönteminin açıklanması gerekiyor. İlan yayımlandığında adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Yeni personel alımına ilişkin ilanlar Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Başvuru ve yerleştirme işlemleri ÖSYM veya ilgili elektronik başvuru sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Kullanılacak başvuru ekranı, yeni ilanın yayımlanmasıyla kesinleşecek.

Adaylar güncel duyurular için şu adresleri takip edebilir:

Sağlık Bakanlığı: https://www.saglik.gov.tr/

ÖSYM: https://www.osym.gov.tr/

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi: https://ais.osym.gov.tr/

Yeni duyuruda başvuru tarihleriyle birlikte kontenjanlar, eğitim şartları, tercih süreci ve diğer koşulların paylaşılması bekleniyor.

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