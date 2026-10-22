KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi!

KPSS Ön Lisans sınavının ardından cevap anahtarını inceleyerek netlerini hesaplayan adaylar, alacakları puanların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin belirlediği sonuç tarihi yaklaşırken puanların hangi ekran üzerinden sorgulanacağı da adayların takip ettiği konular arasında yer aldı. 2026 sınav takvimiyle sonuçların açıklanacağı gün belli oldu.