KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi!

KPSS Ön Lisans sınavının ardından cevap anahtarını inceleyerek netlerini hesaplayan adaylar, alacakları puanların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin belirlediği sonuç tarihi yaklaşırken puanların hangi ekran üzerinden sorgulanacağı da adayların takip ettiği konular arasında yer aldı. 2026 sınav takvimiyle sonuçların açıklanacağı gün belli oldu.
İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı KPSS Ön Lisans sınavında değerlendirme süreci devam ediyor. 4 Ekim'de gerçekleştirilen oturumun ardından cevap kağıtları ve test sonuçları üzerinden hesaplanacak puanların ilan edileceği gün yaklaşıyor.
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklanacak. Böylece adaylar, kamu personeli alımlarında kullanacakları KPSSP93 puanlarını öğrenebilecek.
Sınav puanlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde elde ettikleri sonuçları elektronik ortamda görüntüleyebilecek. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.
Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:
ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi'ne giriş yapılacak.
2026 KPSS Ön Lisans sonuç duyurusu seçilecek.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek.
Açılan ekrandan sınav puanı ve test bilgileri görüntülenecek.
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ÖSYM'nin 2026 başvuru kılavuzunda puanların geçerlilik dönemi belirtildi. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl geçerli oluyor. Bu süre içerisinde adaylar, şartlarını karşıladıkları personel alımlarına başvurabilecek.
KPSS Ön Lisans sonuç belgesinde yer alacak KPSSP93 puanı, iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adayların kamu personeli alımlarında kullanılan temel puan türü. Bu puan, kamu kurumlarının B grubu kadrolarına yapılacak merkezi yerleştirmelerde esas alınıyor.