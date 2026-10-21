Haberler Yaşam Haberleri TCDD 166 işçi alımı başvuruları: TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 13:52 Son Güncelleme: 21.10.2026 13:54

TCDD 166 işçi alımı başvuruları: TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?

Demiryollarında çalışmak isteyen adaylar için TCDD Taşımacılıktan 166 daimi işçi alımı duyurusu geldi. Farklı meslek gruplarını kapsayan alımda başvuru şartları, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...

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TCDD 166 işçi alımı başvuruları: TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?
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TCDD Taşımacılığın 166 işçi alımı için başvuru ekranı açılırken adaylarda aranan şartlar ve başvuru tarihleri de belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle mezuniyet ve mesleki yeterlilik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Noter huzurunda belirlenecek olan işçi alımı öncesinde başvurunun hangi ekran üzerinden yapılacağı araştırılıyor.

TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Demiryollarının bakım, onarım ve teknik hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için yeni istihdam dönemi açıldı. TCDD Taşımacılık AŞ, farklı şehirlerdeki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 166 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR aracılığıyla alınacak.

TCDD 166 işçi alımı başvuruları 21 Ekim Çarşamba günü başladı. Adaylar, 26 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

TCDD 166 işçi alımı kadro dağılımı şöyle:

  • Mekaniker-Lokomotif: 41 kişi
  • Elektrikçi (Genel): 29 kişi
  • Mekaniker-Vagon: 22 kişi
  • Elektronik İşçisi (Tren): 18 kişi
  • Tesviyeci: 18 kişi
  • Makine Teknisyeni-Motor ve Makine: 16 kişi
  • Tren Teşkil İşçisi: 14 kişi
  • Kaynakçı: 8 kişi

Başvuru yapacak adayların tercih edecekleri meslek grubunun eğitim koşullarını karşılaması gerekiyor. İlanda her kadro için kabul edilen lise bölümleri ayrı ayrı belirtiliyor.

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TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TCDD Taşımacılığın yayımladığı ilanda yaş, öğrenim, askerlik ve sağlık koşulları ayrıntılı olarak açıklandı.

TCDD 166 daimi işçi alımı başvuru şartları şöyle:

  • İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak.
  • Erkek aday olmak.
  • İlgili kadro için belirtilen lise veya dengi okulun mesleki ve teknik bölümünden mezun olmak.
  • Askerliğini tamamlamış, tecilli veya askerlikten muaf olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
  • İlanda belirtilen adli sicil koşullarını karşılamak.
  • Gece mesaisi ve vardiyalı çalışma düzenine uygun olmak.
  • Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru koşullarını karşılayarak noter kurasında seçilen adaylardan, tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösteren sağlık raporu da istenecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD Taşımacılığın açtığı 166 kişilik kontenjana başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR e-Şube sistemine giriş yaparak açık iş ilanları arasından TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait kadroları görüntüleyebilecek.

İlgili ilan seçildikten sonra meslek adı, görev yapılacak iş yeri, öğrenim şartları ve ikamet koşullarının incelenmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri sistem üzerinden tamamlanabilecek.

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TCDD İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS puanı aranmadan gerçekleştirilecek işçi alımında adayları başvuruların ardından noter kurası bekliyor. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasıyla birlikte işe alım için belirlenen kura aşamasına geçilecek.

TCDD 166 işçi alımı noter kurası, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 166 kişilik kontenjan kadar asıl, bunun dört katı kadar da yedek aday belirlenecek.

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