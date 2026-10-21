TCDD 166 işçi alımı başvuruları: TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?

TCDD Taşımacılığın 166 işçi alımı için başvuru ekranı açılırken adaylarda aranan şartlar ve başvuru tarihleri de belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle mezuniyet ve mesleki yeterlilik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Noter huzurunda belirlenecek olan işçi alımı öncesinde başvurunun hangi ekran üzerinden yapılacağı araştırılıyor.
Demiryollarının bakım, onarım ve teknik hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar için yeni istihdam dönemi açıldı. TCDD Taşımacılık AŞ, farklı şehirlerdeki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 166 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR aracılığıyla alınacak.
TCDD 166 işçi alımı başvuruları 21 Ekim Çarşamba günü başladı. Adaylar, 26 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
TCDD 166 işçi alımı kadro dağılımı şöyle:
Başvuru yapacak adayların tercih edecekleri meslek grubunun eğitim koşullarını karşılaması gerekiyor. İlanda her kadro için kabul edilen lise bölümleri ayrı ayrı belirtiliyor.
TCDD Taşımacılığın yayımladığı ilanda yaş, öğrenim, askerlik ve sağlık koşulları ayrıntılı olarak açıklandı.
TCDD 166 daimi işçi alımı başvuru şartları şöyle:
Başvuru koşullarını karşılayarak noter kurasında seçilen adaylardan, tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösteren sağlık raporu da istenecek.
TCDD Taşımacılığın açtığı 166 kişilik kontenjana başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR e-Şube sistemine giriş yaparak açık iş ilanları arasından TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait kadroları görüntüleyebilecek.
İlgili ilan seçildikten sonra meslek adı, görev yapılacak iş yeri, öğrenim şartları ve ikamet koşullarının incelenmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri sistem üzerinden tamamlanabilecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
KPSS puanı aranmadan gerçekleştirilecek işçi alımında adayları başvuruların ardından noter kurası bekliyor. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasıyla birlikte işe alım için belirlenen kura aşamasına geçilecek.
TCDD 166 işçi alımı noter kurası, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 166 kişilik kontenjan kadar asıl, bunun dört katı kadar da yedek aday belirlenecek.
İŞE ALIM DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!