TCDD 166 işçi alımı başvuruları: TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi kadrolara alım yapılacak?

TCDD Taşımacılığın 166 işçi alımı için başvuru ekranı açılırken adaylarda aranan şartlar ve başvuru tarihleri de belli oldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle mezuniyet ve mesleki yeterlilik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Noter huzurunda belirlenecek olan işçi alımı öncesinde başvurunun hangi ekran üzerinden yapılacağı araştırılıyor.