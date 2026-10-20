Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 31 bin 54 sağlık personeli alınacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık sektöründe kamuya geçiş ya da sözleşmeli pozisyonlarda görev alma imkanı bekleyen adaylar için branş dağılımının ardından başvuru süreci de dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Resmi Gazete kararıyla hizmet birimleri ve pozisyon sayıları belirlenirken başvuru tarihleri ve yerleştirme koşulları ayrıca ilan edilecek.