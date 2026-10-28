Haberler Yaşam Haberleri KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama: ÖSYM ile KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:49 Son Güncelleme: 28.10.2026 10:50

KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama: ÖSYM ile KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS ön lisans sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Kamu personeli olmayı hedefleyen binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak duyuruları takip ediyor. KPSS ön lisans sonuçları açıklandığında adaylar puan bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama: ÖSYM ile KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı gün, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. Tercih süreci öncesinde sınav puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar adayların gündeminde yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

KPSS Ön Lisans sınavında aldıkları puanları öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların duyurulmasıyla birlikte ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Sonuç ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenecek:

https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yapılacak.

Yayımlanan sınav sonuçları arasından 2026 KPSS Ön Lisans seçilecek.

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapılacak.

Adaylar, sonuç belgesindeki KPSS P93 puanlarını kamu kurumlarının personel alımı ilanlarında kullanabilecek.

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KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde açılacak ve puanlarının geçerli olduğu kamu personeli alımlarına başvurabilecek. Merkezi yerleştirme dönemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki kontenjanlar ve nitelik şartları esas alınacak.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama: ÖSYM ile KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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