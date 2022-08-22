KPSS sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika açıklamasıyla KPSS'ye ilişkin yeni takvimi açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile KPSS sınav takviminin güncellenmesinin ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. Peki KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, '6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir' dedi.
Öte yandan ÖSYM yeni sınav takvimini paylaşarak KPSS tarihini de duyurdu.
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihinde,
2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.
2022 KPSS Ön lisans başvuruları 3 - 16 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru yapamayan binlerce aday ise KPSS önlisans geç başvuru ücreti ve tarihini araştırmaya başladı.
İşte 2022 KPSS önlisans geç başvuru tarihi ve ücreti;
KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 23 - 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde başvurularını yapabilecek.
Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.
2022 KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ardından sınav ise 6 Kasım'da uygulanacak, sonuçlar 1 Aralık günü erişime sunulacak.
Önlisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir.