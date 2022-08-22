KPSS sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bir son dakika açıklamasıyla KPSS'ye ilişkin yeni takvimi açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile KPSS sınav takviminin güncellenmesinin ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. Peki KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?