KPSS ortaöğretim baraj puanı 2022: KPSS ortaöğretim memur olabilmek için kaç puan almak gerekiyor, kaç net yapılmalı?

KPSS ortaöğretim baraj puanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2 yılda bir lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, 6 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor. 1 milyonu aşkın aday, söz konusu sınavın soruları karşısında ter dökerken KPSS Ortaöğretim sınavı baraj puanı araştırılıyor. Kamuda memur olabilmek için kaç net yapılması gerektiğini merak edenler, ''KPSS ortaöğretim memur olabilmek için kaç puan almak gerekiyor? KPSS Ortaöğretim net sayısı nasıl hesaplanır?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 2022 KPSS ortaöğretim baraj puanı ve ayrıntılı bilgiler…
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
KPSS'DE 4 DOĞRU 1 YANLIŞI GÖTÜRÜYOR MU?
2022-KPSS Ortaöğretim hesaplanırken yanlış sayıları dikkate alınmalıdır. Çünkü KPSS puanı hesaplanırken 4 doğru 1 yanlışı götürmektedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'den KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı resmi tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. KPSS ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor.
KPSS lise sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.