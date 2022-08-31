KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav ücreti için sorgulamalar başladı. https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden alınacak başvurular için ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. KPSS ortaöğretim ne zaman sorusunun yanıtlandığı takvim başvuru süreci için de adayları harekete geçirdi. ÖSYM AİS ekranı ile yürütülecek süreç KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ile gerçekleşecek. Peki, 2022 ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte yanıtlar…
KPSS ORTAÖĞRETİMBAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.