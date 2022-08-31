KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ile 2022 KPSS başvuru nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav ücreti için sorgulamalar başladı. https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden alınacak başvurular için ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. KPSS ortaöğretim ne zaman sorusunun yanıtlandığı takvim başvuru süreci için de adayları harekete geçirdi. ÖSYM AİS ekranı ile yürütülecek süreç KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ile gerçekleşecek. Peki, 2022 ortaöğretim KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte yanıtlar…