2026 KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar, aldıkları puanların ardından mezun oldukları alandaki başarı sıralamalarını da öğrenmeye hazırlanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak branş bazında sıralamaları, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.
ÖSYM, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarını 19 Kasım'da adayların erişimine açtı. Puanların ilan edilmesiyle birlikte lise mezunlarının kendi alanlarındaki başarı durumlarını görebilecekleri branş bazında sıralama ekranı için de bekleyiş başladı.
ÖSYM tarafından sıralamaların yayımlanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru da yapılmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından adayların bilgilerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilmesi bekleniyor.
Ortaöğretim düzeyindeki sınava katılan adaylar, branş bazında sıralama bilgilerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek. Sıralama bilgilerini öğrenmek isteyen adayların ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekecek. ÖSYM'nin duyurusunun ardından ilgili bölümden branş bazında sıralama sonuçları incelenebilecek.
Branş bazında sıralama, KPSS'ye katılan adayların aynı eğitim alanındaki diğer kişiler arasında kaçıncı sırada bulunduğunu gösteren bilgilendirme hizmetidir. Bu uygulama sayesinde adaylar yalnızca sınavdan aldıkları puanı değil, kendi alanlarındaki başarı durumlarını da değerlendirebilir.
Branş sıralamalarının oluşturulmasında adayların eğitim bilgilerinin esas alınıyor. Bu kapsamda e-Okul üzerinden alınan ve ÖSYM sisteminde aktif olarak bulunan öğrenim kayıtları kullanılacak.
Sistemde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adayların ise sınav başvurusu sırasında bildirdikleri bilgiler dikkate alınıyor. 2026 yılına ait yeni sıralama ekranının açılmasıyla birlikte değerlendirmede uygulanacak teknik esasların da ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları için branş sıralaması, kendi alanlarındaki sıralamalarını görmek için paylaşılıyor. Ancak bu bilgilerin açıklanması, adayların herhangi bir kadroya yerleştirildiği veya atama hakkı kazandığı anlamına gelmiyor.
Kamu personeli yerleştirmelerinde ise ilgili tercih kılavuzunda belirtilen KPSS puanı, mezuniyet koşulları, nitelik kodları ve kontenjanlar esas alınıyor.