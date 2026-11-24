KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI ATAMAYI ETKİLER Mİ?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları için branş sıralaması, kendi alanlarındaki sıralamalarını görmek için paylaşılıyor. Ancak bu bilgilerin açıklanması, adayların herhangi bir kadroya yerleştirildiği veya atama hakkı kazandığı anlamına gelmiyor.

Kamu personeli yerleştirmelerinde ise ilgili tercih kılavuzunda belirtilen KPSS puanı, mezuniyet koşulları, nitelik kodları ve kontenjanlar esas alınıyor.