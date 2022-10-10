ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım resmen başladı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları, ''KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları, 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. KPSS Ortaöğretim geç başvuruları da 21-22 Eylül tarihleri arasında alındı.
KPSS Ortaöğretim sınavı tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
Sınav giriş belgeleri, genellikle 10 gün önceden adayların erişimine açılıyor. Bu kapsamda KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin Ekim ayının sonuna doğru yayımlanması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN AÇINIR?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.
KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ
KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.