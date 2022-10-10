ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım resmen başladı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları, ''KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…