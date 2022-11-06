KPSS Ortaöğretim mercimek, çavdar, buğday sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS Türkçe mercimek, çavdar, buğday sorusunun yanıtı!

KPSS Ortaöğretim oturumu, 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda sorulan sorular arasında yer alan mercimek, çavdar, buğday sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav sonrası birçok aday, sosyal medyada bu soru ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS Ortaöğretim mercimek, çavdar, buğday sorusunun cevabı nedir? İşte 2022 KPSS ortaöğretim Türkçe sorusu mercimek, çavdar, buğday sorusunun yanıtı!