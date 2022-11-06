KPSS Ortaöğretim mercimek, çavdar, buğday sorusunun cevabı nedir? İşte KPSS Türkçe mercimek, çavdar, buğday sorusunun yanıtı!

KPSS Ortaöğretim oturumu, 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda sorulan sorular arasında yer alan mercimek, çavdar, buğday sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav sonrası birçok aday, sosyal medyada bu soru ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS Ortaöğretim mercimek, çavdar, buğday sorusunun cevabı nedir? İşte 2022 KPSS ortaöğretim Türkçe sorusu mercimek, çavdar, buğday sorusunun yanıtı!
KPSS ORTAÖĞRETİM MERCİMEK, ÇAVDAR, BUĞDAY SORUSUNUN CEVABI NEDİR?
Bugün gerçekleştirilen 2022 KPSS ortaöğretim sınavında sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Sınavda ter döken adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sorulan soruların cevaplarını araştırmaya başladı.
KPSS ortaöğretim sınavında çıkan "mercimek, çavdar, buğday" sorusunun cevabı hakkında internette aramalar hız kazandı.
İŞTE O SORUNUN CEVABI!
KPSS ortaöğretim cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Sınava ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında sorunun doğru cevabı haberimize eklenecektir.
KPSS ortaöğretim soru ve cevaplarının bir kısmının gün içerisinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
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