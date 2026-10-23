KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav oturumu sabah saat 10.15'te başlayacaktır. Ancak ÖSYM'nin katı saat kuralı gereğince adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus kapı kapanış saatidir: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.