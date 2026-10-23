KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu için geri sayım sona eriyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarına atanabilmek adına katıldığı dev oturum öncesinde ÖSYM, sınav yerlerini ve KPSS ortaöğretim başlama saatlerini ilan etti. Adayların sınav salonlarına zamanında ulaşabilmesi ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlaması kritik önem taşıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav oturumu sabah saat 10.15'te başlayacaktır. Ancak ÖSYM'nin katı saat kuralı gereğince adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus kapı kapanış saatidir: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.
Sınava katılacak adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecektir. Test dağılımı şu şekildedir:
Genel Yetenek: 60 Soru
Genel Kültür: 60 Soru
Adayların soruları yanıtlaması için verilecek toplam süre 130 dakika (2 saat 10 dakika) olarak belirlenmiştir. Saat 10.15'te başlayacak olan maraton, 12.25'te sona erecektir.
Adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra numarasını gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden temin edebilmektedir.
Adım Adım Giriş Belgesi Alma İşlemi:
ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ