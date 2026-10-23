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Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:13

KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve saat bilgileri netleşti. Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı lise düzeyi KPSS sınav giriş belgesi erişime açıldı. Sınava girecek memur adayları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden bina, salon ve sıra bilgilerini T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebiliyor.

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KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı
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2026 Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu için geri sayım sona eriyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarına atanabilmek adına katıldığı dev oturum öncesinde ÖSYM, sınav yerlerini ve KPSS ortaöğretim başlama saatlerini ilan etti. Adayların sınav salonlarına zamanında ulaşabilmesi ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlaması kritik önem taşıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav oturumu sabah saat 10.15'te başlayacaktır. Ancak ÖSYM'nin katı saat kuralı gereğince adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus kapı kapanış saatidir: Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

Sınava katılacak adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecektir. Test dağılımı şu şekildedir:

Genel Yetenek: 60 Soru

Genel Kültür: 60 Soru

Adayların soruları yanıtlaması için verilecek toplam süre 130 dakika (2 saat 10 dakika) olarak belirlenmiştir. Saat 10.15'te başlayacak olan maraton, 12.25'te sona erecektir.

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ÖSYM AİS İLE KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra numarasını gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden temin edebilmektedir.

Adım Adım Giriş Belgesi Alma İşlemi:

  • T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın. (Dilerseniz e-Devlet ile Giriş seçeneğini de kullanabilirsiniz.)
  • Sistemde aktif olan "2026-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi" bağlantısına tıklayın.
  • Belgenizin renkli veya siyah-beyaz çıktısını alın.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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