KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim sınav yerleri için gözler ÖSYM’de!

Lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavında, başvuru sürecinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Adaylar, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını ve sınav yerlerinin nereden öğrenileceğini araştırıyor.
13 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin erişilebilen resmî duyurularında 2026-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Adayların, sınav yerlerine ilişkin güncel duyurular için ÖSYM'nin resmî internet sitesini takip etmesi gerekiyor.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, belgelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek.
Bunun için şu adımlar izlenebilecek:
1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girin: ais.osym.gov.tr
2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
3. İlgili sınavın sınava giriş belgesi bölümünü kontrol edin.
4. Belgeniz yayımlandıysa görüntüleyin ve çıktısını alın.
Sınava giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgedeki bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi önem taşıyor.