KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim sınav yerleri için gözler ÖSYM’de!

Lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavında, başvuru sürecinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Adaylar, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını ve sınav yerlerinin nereden öğrenileceğini araştırıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

13 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin erişilebilen resmî duyurularında 2026-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Adayların, sınav yerlerine ilişkin güncel duyurular için ÖSYM'nin resmî internet sitesini takip etmesi gerekiyor.