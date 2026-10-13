Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim sınav yerleri için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 06:34

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim sınav yerleri için gözler ÖSYM'de!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor. Sınav merkezleri, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim sınav yerleri için gözler ÖSYM’de!
  • ABONE OL

Lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavında, başvuru sürecinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Adaylar, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını ve sınav yerlerinin nereden öğrenileceğini araştırıyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

13 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin erişilebilen resmî duyurularında 2026-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Adayların, sınav yerlerine ilişkin güncel duyurular için ÖSYM'nin resmî internet sitesini takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, belgelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek.

Bunun için şu adımlar izlenebilecek:

1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girin: ais.osym.gov.tr
2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
3. İlgili sınavın sınava giriş belgesi bölümünü kontrol edin.
4. Belgeniz yayımlandıysa görüntüleyin ve çıktısını alın.

Sınava giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgedeki bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi önem taşıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim sınav yerleri için gözler ÖSYM'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA