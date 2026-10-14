Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS lise sınav yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 14.10.2026 06:22 Son Güncelleme: 14.10.2026 06:26

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS lise sınav yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav öncesinde giriş belgelerine ilişkin duyuruları takip ediyor. 25 Ekim’de yapılacak sınav için adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nereden öğrenilir?

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KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS lise sınav yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
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KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan lise mezunları, sınav takvimi ve giriş belgesiyle ilgili duyuruları takip ediyor. Adaylar, sınav merkezlerini öğrenmek ve belgelerine ulaşmak için ÖSYM'nin açıklamalarını bekliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda toplam 120 soruyu cevaplayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin, sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. 25 Ekim'de yapılacak sınav için adaylar, giriş belgelerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, belgelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek.

Bunun için şu adımlar izlenebilecek:

1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girin: ais.osym.gov.tr
2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
3. İlgili sınavın sınava giriş belgesi bölümünü kontrol edin.
4. Belgeniz yayımlandıysa görüntüleyin ve çıktısını alın.

Sınava giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgedeki bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi önem taşıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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