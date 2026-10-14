KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS lise sınav yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan lise mezunları, sınav takvimi ve giriş belgesiyle ilgili duyuruları takip ediyor. Adaylar, sınav merkezlerini öğrenmek ve belgelerine ulaşmak için ÖSYM'nin açıklamalarını bekliyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda toplam 120 soruyu cevaplayacak.
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, belgelerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek.
Bunun için şu adımlar izlenebilecek:
1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girin: ais.osym.gov.tr
2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
3. İlgili sınavın sınava giriş belgesi bölümünü kontrol edin.
4. Belgeniz yayımlandıysa görüntüleyin ve çıktısını alın.
Sınava giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgedeki bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi önem taşıyor.