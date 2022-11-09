KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile KPSS sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihi!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Lise mezunu olan ve kamuda istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı bu sınavla ilgili olarak şimdi gözler sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Hal böyleyken "2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM detayları yayımladığı takvimle beraber paylaşmıştı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.