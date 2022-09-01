KPSS ortaöğretim başvuruları için heyecan dorukta! ÖSYM sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri, eylül ayında başlayacak. Bu noktada kamuda memur olmak isteyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren ''KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar, başvuur işlemlerini KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu aracılığıyla tamamlayacak. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı, sınav ücreti ve tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
2022 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi ile netlik kazandı.
Takvime göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile beraber söz konusu sınava katılacak olan adaylar, 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapacak. Adayların sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırmaları gerekecek.
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KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile beraber belli olacak. KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu, 1 Eylül 2022 tarihinde erişime açılacak.
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim oturumu, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.