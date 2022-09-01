KPSS ortaöğretim başvuruları için heyecan dorukta! ÖSYM sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri, eylül ayında başlayacak. Bu noktada kamuda memur olmak isteyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren ''KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar, başvuur işlemlerini KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu aracılığıyla tamamlayacak. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı, sınav ücreti ve tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…