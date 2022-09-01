Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim başvuru ekranı 2022: ÖSYM AİS ile KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 07:22 Son Güncelleme: 1.9.2022 07:26

KPSS ortaöğretim başvuru ekranı 2022: ÖSYM AİS ile KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ortaöğretim başvuruları için geri sayım devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce lise mezunu aday, KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav ücreti araştırması yapıyor. Adaylar, başvuru işlemlerini KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu ile gerçekleştirecek. Bu noktada gözler, ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı...

KPSS ortaöğretim başvuru ekranı 2022: ÖSYM AİS ile KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ortaöğretim başvuruları için heyecan dorukta! ÖSYM sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri, eylül ayında başlayacak. Bu noktada kamuda memur olmak isteyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren ''KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar, başvuur işlemlerini KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu aracılığıyla tamamlayacak. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı, sınav ücreti ve tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi ile netlik kazandı.

Takvime göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile beraber söz konusu sınava katılacak olan adaylar, 2022 KPSS ortaöğretim başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapacak. Adayların sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırmaları gerekecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile beraber belli olacak. KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu, 1 Eylül 2022 tarihinde erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim oturumu, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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KPSS ortaöğretim başvuru ekranı 2022: ÖSYM AİS ile KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?
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