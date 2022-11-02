Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınav tarihi ve sınav süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamuda memur olmanın hayalini kuran binlerce aday, hafta sonu düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim sınavı soruları karşısında ter dökecek. Bu noktada sınava sayılı günler kala ''KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı, sınav tarihi ve süresi hakkında merak edilenler…