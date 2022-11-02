Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor/bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika?
Giriş Tarihi: 2.11.2022 14:15

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor/bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika?

KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lise mezunu adayların katılım gösterdiği 2022 KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri ile sınava katılacakları okul bilgisini öğrenen adaylar, KPSS ortaöğretim sınav saati, süresi gibi detayları sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte, 2022 KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi ve saati hakkında merak edilenler.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor/bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınav tarihi ve sınav süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamuda memur olmanın hayalini kuran binlerce aday, hafta sonu düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim sınavı soruları karşısında ter dökecek. Bu noktada sınava sayılı günler kala ''KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı, sınav tarihi ve süresi hakkında merak edilenler…

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

KPSS ortaöğretim sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS ortaöğretim sınavı, 130 dakika sürecek ve sınav saat 12.20'de sona erecek.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETM (LİSE) SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

Türkçe = 30 Soru

Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

Tarih = 27 Soru

Coğrafya = 18 Soru

Vatandaşlık = 9 Soru

Güncel Bilgiler = 6 Soru

Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.

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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor/bitiyor? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika?
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