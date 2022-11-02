Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınav tarihi ve sınav süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamuda memur olmanın hayalini kuran binlerce aday, hafta sonu düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim sınavı soruları karşısında ter dökecek. Bu noktada sınava sayılı günler kala ''KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı kaç soru, kaç dakika?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı, sınav tarihi ve süresi hakkında merak edilenler…
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
KPSS ortaöğretim sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:
Türkçe = 30 Soru
Matematik ve Geometri = 30 Soru
Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.
Tarih = 27 Soru
Coğrafya = 18 Soru
Vatandaşlık = 9 Soru
Güncel Bilgiler = 6 Soru
Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.