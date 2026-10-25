KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav süresi ve soru sayısı

2 MİLYON 985 BİN 438 ADAY SINAVA BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ortaöğretim uygulamasına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtti.

Ersoy, "Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda." bilgisini verdi.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör