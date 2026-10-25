KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav süresi ve soru sayısı

Lise ve dengi okul mezunlarının katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav için adaylara 130 dakika süre tanınırken oturumun tamamlanacağı saat de belli oldu.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini kontrol ederek sınav merkezlerinde zamanında bulunmaları gerekiyor.
KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayan sınavın normal süresini kullanan adaylar için saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor.
Ek süre kullanma hakkı bulunan adaylar için ise ilgili sınav kuralları uygulanacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri kapsamında toplam 120 soru yer alacak. Soru dağılımı şöyle:
- Genel Yetenek: 60 soru
- Genel Kültür: 60 soru
- Toplam: 120 soru
Genel Yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden oluşurken Genel Kültür testinde tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve güncel konulara ilişkin sorular bulunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ortaöğretim uygulamasına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtti.
Ersoy, "Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659'u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda." bilgisini verdi.