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Giriş Tarihi: 3.11.2026 08:56

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuç takvimi!

25 Ekim'de yapılan 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından lise mezunu adaylar, kamu personeli alımlarında kullanacakları puanları bekliyor. KPSS Ortaöğretim sonuçlarının hangi gün erişime açılacağı gündemdeki yerini korurken ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi sonuç tarihi yakından takip ediliyor.

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KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuç takvimi!
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KPSS Ortaöğretim sınavında 120 soruyu yanıtlayan adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte netlerini hesapladı. Şimdi ise kamu personeli tercihlerinde kullanacakları KPSS P94 puanlarını öğrenmek için sonuç günü bekleniyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim Pazar günü sınava katılan lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde ettikleri puanları öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığında adayların KPSS P94 puanları belli olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Böylece 25 Ekim'deki sınavın ardından adayların puanlarını öğrenmesi için belirlenen tarih de kesinleşmiş oldu.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilirler.

Sonuç belgesinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ilişkin doğru ve yanlış cevap sayılarıyla KPSS P94 puanı yer alacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu yayımladı. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamını kendi hesaplarından inceleyebiliyor.

ais.osym.gov.tr adresindeki soru kitapçığı görüntüleme işlemi 4 Kasım saat 23.59'da sona erecek. Cevaplarını yeniden kontrol etmek isteyen adayların bu tarihe kadar sisteme giriş yapması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM P94 PUANI NEDİR?

KPSS P94, ortaöğretim düzeyinde sınava giren adayların kamu personeli alımlarında kullandığı puan türüdür. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki başarıya göre hesaplanan bu puan, lise mezunlarına yönelik kadrolarda değerlendirmeye alınır.

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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde ilan edilecek ve şartlarını taşıdıkları kamu personeli alımlarında puanlarını kullanabilecek.

Atama yapılacak kadrolar, kontenjanlar ve başvuru koşulları ise ilgili kurumların ilanları ile ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzlarında belirtilecek.

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