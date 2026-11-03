KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuç takvimi!

KPSS Ortaöğretim sınavında 120 soruyu yanıtlayan adaylar, cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte netlerini hesapladı. Şimdi ise kamu personeli tercihlerinde kullanacakları KPSS P94 puanlarını öğrenmek için sonuç günü bekleniyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.
25 Ekim Pazar günü sınava katılan lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde ettikleri puanları öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç duyurusunu bekliyor. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığında adayların KPSS P94 puanları belli olacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilirler.
Sonuç belgesinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ilişkin doğru ve yanlış cevap sayılarıyla KPSS P94 puanı yer alacak.
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu yayımladı. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamını kendi hesaplarından inceleyebiliyor.
ais.osym.gov.tr adresindeki soru kitapçığı görüntüleme işlemi 4 Kasım saat 23.59'da sona erecek. Cevaplarını yeniden kontrol etmek isteyen adayların bu tarihe kadar sisteme giriş yapması gerekiyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde ilan edilecek ve şartlarını taşıdıkları kamu personeli alımlarında puanlarını kullanabilecek.
Atama yapılacak kadrolar, kontenjanlar ve başvuru koşulları ise ilgili kurumların ilanları ile ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzlarında belirtilecek.