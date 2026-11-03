KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? ÖSYM KPSS lise sonuç takvimi!

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde ilan edilecek ve şartlarını taşıdıkları kamu personeli alımlarında puanlarını kullanabilecek.

Atama yapılacak kadrolar, kontenjanlar ve başvuru koşulları ise ilgili kurumların ilanları ile ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzlarında belirtilecek.