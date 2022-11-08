Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım'da yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından devlet memuru olma hayali kuran yüzbinlerce aday, KPSS ortaöğretim sonuçları için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirdi. Bu noktada arama motorları üzerinden ''KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranıyor. KPSS sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından adayların erişimine açılacak. İşte, ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları açıklanma tarihi…
KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU TAMAMLANDI!
KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 Pazar günü 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenlendi.
Saat 10.15'te başlayan sınav, 130 dakika sürdü. Sınava katılım sağlayan adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soru yöneltildi.
KPSS ORTAÖĞRETİM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, sınavın yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 16 Kasım 2022'de saat 23.59'da sona erecek.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Buna göre KPSS ortaöğretim sonuçları, 1 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.
Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.