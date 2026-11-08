KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lise sonuçları duyurusu bekleniyor!

Memuriyet hedefiyle 2026 KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar için sonuç tarihi yaklaştı. Değerlendirme işlemlerinin ardından kamu personeli alımlarında kullanılacak KPSS puanları belli olacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte memur alımlarında kullanılacak KPSSP94 puanları da öğrenilebilecek.
KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ekranda adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan sınav puanları yer alacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, bu süre içerisinde kamu kurumlarının lise mezunlarına yönelik açtığı ve ilgili KPSS puanını kabul eden kadrolara başvurabilecek.
Lise mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında KPSSP94 puan türü kullanılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlarla hesaplanan bu puan, ortaöğretim düzeyindeki kamu personeli alımlarında dikkate alınıyor. Adayların tercih edebilecekleri kadrolar ise mezuniyet alanlarına, kurumların belirlediği nitelik kodlarına ve ilan şartlarına göre değişebiliyor.
Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi yerleştirme takvimini ve ilgili tercih kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Kılavuzda lise mezunlarına ayrılan kontenjanlar, kadroların öğrenim şartları ve başvurularda kullanılacak nitelik kodları yer alacak.