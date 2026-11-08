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Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:15

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lise sonuçları duyurusu bekleniyor!

2026 KPSS ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adaylar, kamu personeli olma yolunda elde ettikleri puanları öğrenmeye hazırlanıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde verdikleri yanıtların sonuçlarını görmek isteyen adaylar için ÖSYM'nin sonuç takvimi belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lise sonuçları duyurusu bekleniyor!
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Memuriyet hedefiyle 2026 KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar için sonuç tarihi yaklaştı. Değerlendirme işlemlerinin ardından kamu personeli alımlarında kullanılacak KPSS puanları belli olacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte memur alımlarında kullanılacak KPSSP94 puanları da öğrenilebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ekranda adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan sınav puanları yer alacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, bu süre içerisinde kamu kurumlarının lise mezunlarına yönelik açtığı ve ilgili KPSS puanını kabul eden kadrolara başvurabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN TÜRÜ NEDİR?

Lise mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavında KPSSP94 puan türü kullanılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlarla hesaplanan bu puan, ortaöğretim düzeyindeki kamu personeli alımlarında dikkate alınıyor. Adayların tercih edebilecekleri kadrolar ise mezuniyet alanlarına, kurumların belirlediği nitelik kodlarına ve ilan şartlarına göre değişebiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINDAN SONRA TERCİHLER NE ZAMAN?

Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi yerleştirme takvimini ve ilgili tercih kılavuzunu incelemesi gerekiyor. Kılavuzda lise mezunlarına ayrılan kontenjanlar, kadroların öğrenim şartları ve başvurularda kullanılacak nitelik kodları yer alacak.

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