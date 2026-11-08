KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lise sonuçları duyurusu bekleniyor!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, bu süre içerisinde kamu kurumlarının lise mezunlarına yönelik açtığı ve ilgili KPSS puanını kabul eden kadrolara başvurabilecek.