KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı!

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylar 120 soruyu yanıtlamak için 130 dakika boyunca ter döktü. Sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol ederek netlerini hesaplayan adaylar, şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor.
ÖSYM'nin sonuç duyurusunun ardından adaylar, KPSS Ortaöğretim puanlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebilen sonuç ekranında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ait doğru ve yanlış sayıları ile KPSSP94 puanı görüntülenebilecek.
ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!
ÖSYM, 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Soruların tamamını görmek isteyen adaylara ise Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleme imkanı sunuldu.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilen temel soru kitapçığına 4 Kasım saat 23.59'a kadar erişilebilecek. Böylece sonuçlar açıklanmadan önce adaylar işaretledikleri seçenekleri kontrol ederek yaklaşık net sayılarını belirleyebilecek.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Sınavdan alınacak P94 puanı, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kamu personeli kadrolarına yönelik merkezi yerleştirmelerde kullanılabilecek.
Sonuçların duyurulmasıyla birlikte memur adayları, başvurabilecekleri kurumları ve görev alanlarını değerlendirme fırsatı bulacak. Tercih edilebilecek kadrolar ve kontenjanlar ise ilgili alım ilanları ile ÖSYM yerleştirme kılavuzlarında belirtilecek.