KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı!

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI HANGİ MEMUR ALIMLARINDA KULLANILACAK?

Sınavdan alınacak P94 puanı, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kamu personeli kadrolarına yönelik merkezi yerleştirmelerde kullanılabilecek.

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte memur adayları, başvurabilecekleri kurumları ve görev alanlarını değerlendirme fırsatı bulacak. Tercih edilebilecek kadrolar ve kontenjanlar ise ilgili alım ilanları ile ÖSYM yerleştirme kılavuzlarında belirtilecek.