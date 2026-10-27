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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:18

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı!

25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından lise mezunu adaylar için sonuç bekleyişi başladı. Kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen adaylar, yerleştirmelerde kullanacakları P94 puanlarını öğrenmeye hazırlanıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi açıklandı!
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Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda adaylar 120 soruyu yanıtlamak için 130 dakika boyunca ter döktü. Sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol ederek netlerini hesaplayan adaylar, şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin sonuç duyurusunun ardından adaylar, KPSS Ortaöğretim puanlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebilen sonuç ekranında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ait doğru ve yanlış sayıları ile KPSSP94 puanı görüntülenebilecek.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Soruların tamamını görmek isteyen adaylara ise Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleme imkanı sunuldu.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilen temel soru kitapçığına 4 Kasım saat 23.59'a kadar erişilebilecek. Böylece sonuçlar açıklanmadan önce adaylar işaretledikleri seçenekleri kontrol ederek yaklaşık net sayılarını belirleyebilecek.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI HANGİ MEMUR ALIMLARINDA KULLANILACAK?

Sınavdan alınacak P94 puanı, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kamu personeli kadrolarına yönelik merkezi yerleştirmelerde kullanılabilecek.

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte memur adayları, başvurabilecekleri kurumları ve görev alanlarını değerlendirme fırsatı bulacak. Tercih edilebilecek kadrolar ve kontenjanlar ise ilgili alım ilanları ile ÖSYM yerleştirme kılavuzlarında belirtilecek.

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