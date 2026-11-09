KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sonuçları bekleniyor!

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM'den yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi.
Lise mezunlarının kamu kadrolarına başvururken kullanacağı KPSS P94 puanları için tarih belli oldu. 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen puanların ilanıyla birlikte adaylar, memur alımlarında kullanabilecekleri sınav notlarını öğrenmiş olacak.
Sınav puanları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebilecek. Böylece Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki başarı durumları ile hesaplanan KPSS P94 puanlarına ulaşabilecekler.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Lise mezunları bu dönemde kamu kurumlarının KPSS puanıyla gerçekleştirdiği personel alımlarına, ilanlarda belirtilen koşulları karşılamaları halinde başvurabilecek.
ÖSYM'nin açıklamasına göre bu sınavlardan alınan yeni sonucun ilan edilmesiyle birlikte önceki ortaöğretim puanının geçerliliği sona erecek.
KPSS P94 puanını öğrenen lise mezunları, kamu kurumlarının açacağı kadrolar için merkezi yerleştirme dönemlerinde tercih yapabilecek. Yılın ikinci merkezi atama tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak.
Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde KPSS puanı, tercih sırası ve kontenjanlar esas alınacak.
Branş sıralaması sayesinde meslek lisesi ve diğer ortaöğretim programlarından mezun olan adaylar, aynı eğitim alanındaki diğer kişilere göre başarı durumlarını görebilecek. Ancak bu sıralamalar yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor ve merkezi yerleştirmelerde doğrudan kullanılmıyor. Adaylar, sıralamalar açıklandığında ais.osym.gov.tr adresinden bilgilerini sorgulayabilecek.