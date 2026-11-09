KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sonuçları bekleniyor!

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Branş sıralaması sayesinde meslek lisesi ve diğer ortaöğretim programlarından mezun olan adaylar, aynı eğitim alanındaki diğer kişilere göre başarı durumlarını görebilecek. Ancak bu sıralamalar yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor ve merkezi yerleştirmelerde doğrudan kullanılmıyor. Adaylar, sıralamalar açıklandığında ais.osym.gov.tr adresinden bilgilerini sorgulayabilecek.