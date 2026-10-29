KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuç tarihini duyurdu!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK?

KPSS Lise adayları, elde edilen KPSS P94 puanı ile uygun kadrolar için yapılacak tercih ve başvurularda kullanılabilecek. ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirmelerde ilan edilen kontenjanlar, adayların puan üstünlüğü ve kadrolara ilişkin nitelik koşulları esas alınıyor. Bu nedenle memuriyet planlarını şekillendiren lise mezunlarının, sonuçların ardından yayımlanacak tercih kılavuzlarını ve kamu kurumlarının personel alım duyurularını incelemesi gerekecek.