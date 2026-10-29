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Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:53

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuç tarihini duyurdu!

25 Ekim'de yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının ardından lise mezunları için sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Kamu kurumlarında memur olarak görev almayı hedefleyen adaylar, tercih ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuç tarihini duyurdu!
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanları öğrenebilecekleri tarihe odaklandı. Lise mezunları, ÖSYM'nin sonuçları hangi gün erişime açacağını ve puanlarını hangi ekran üzerinden sorgulayabileceklerini öğrenmek istiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim'de sınav salonlarında ter döken lise mezunları bu tarihte sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Lise oturumuna katılanlar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapabilecek. İlgili sınavın sonuç bağlantısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak puan bilgilerine ulaşılabilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu kamuoyuyla paylaştı. Soruların tamamını incelemek isteyen sınav katılımcılarına ise Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlayabilirler.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapan adaylar, soru kitapçığını 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar görüntüleyebilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK?

KPSS Lise adayları, elde edilen KPSS P94 puanı ile uygun kadrolar için yapılacak tercih ve başvurularda kullanılabilecek. ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirmelerde ilan edilen kontenjanlar, adayların puan üstünlüğü ve kadrolara ilişkin nitelik koşulları esas alınıyor. Bu nedenle memuriyet planlarını şekillendiren lise mezunlarının, sonuçların ardından yayımlanacak tercih kılavuzlarını ve kamu kurumlarının personel alım duyurularını incelemesi gerekecek.

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KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuç tarihini duyurdu!
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