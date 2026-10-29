KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Lise sonuç tarihini duyurdu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanları öğrenebilecekleri tarihe odaklandı. Lise mezunları, ÖSYM'nin sonuçları hangi gün erişime açacağını ve puanlarını hangi ekran üzerinden sorgulayabileceklerini öğrenmek istiyor.
KPSS Lise oturumuna katılanlar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapabilecek. İlgili sınavın sonuç bağlantısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak puan bilgilerine ulaşılabilecek.
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ÖSYM, Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu kamuoyuyla paylaştı. Soruların tamamını incelemek isteyen sınav katılımcılarına ise Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlayabilirler.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapan adaylar, soru kitapçığını 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar görüntüleyebilecek.
KPSS Lise adayları, elde edilen KPSS P94 puanı ile uygun kadrolar için yapılacak tercih ve başvurularda kullanılabilecek. ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirmelerde ilan edilen kontenjanlar, adayların puan üstünlüğü ve kadrolara ilişkin nitelik koşulları esas alınıyor. Bu nedenle memuriyet planlarını şekillendiren lise mezunlarının, sonuçların ardından yayımlanacak tercih kılavuzlarını ve kamu kurumlarının personel alım duyurularını incelemesi gerekecek.