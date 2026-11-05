KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç günü için takvimi duyurdu!

25 Ekim tarihinde düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için sonuç gününü beklemeye başladı. Lise mezunları, ÖSYM'nin sonuçları hangi tarihte erişime açacağını ve puanlarını hangi ekran üzerinden öğrenebileceklerini araştırıyor.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç ilanıyla birlikte Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde ettikleri puanları öğrenerek memuriyet yolunda bir sonraki aşamaya geçebilecek.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak kendilerine ait sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.
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KPSS Ortaöğretim sınavında adayların doğru ve yanlış cevapları üzerinden ham puanları hesaplanıyor. Her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak net sayısı belirleniyor.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıkta değerlendirildiği hesaplama sonucunda lise mezunlarının kamu personeli alımlarında kullanacağı KPSSP94 puanı oluşturuluyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, iki yıllık geçerlilik süresi kapsamında kamu personeli alımlarında kullanılabilecek. Bu dönemde merkezi yerleştirmelerden yararlanmak isteyen adayların, tercih edecekleri kadroların öğrenim ve diğer başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor.
Lise mezunları, sonuç belgelerinde yer alacak KPSSP94 puanlarıyla uygun kamu kadroları için açılacak tercih dönemlerine katılabilecek. ÖSYM'nin merkezi yerleştirme kılavuzlarında kurumların personel ihtiyacı, kadro sayıları, öğrenim koşulları ve nitelik kodları bulunacak.
Adayların merkezi yerleştirme başvuruları için ÖSYM tarafından ayrıca yayımlanacak tercih takvimini ve kılavuzları incelemesi gerekiyor.