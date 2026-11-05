KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç günü için takvimi duyurdu!

25 Ekim tarihinde düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için sonuç gününü beklemeye başladı. Lise mezunları, ÖSYM'nin sonuçları hangi tarihte erişime açacağını ve puanlarını hangi ekran üzerinden öğrenebileceklerini araştırıyor.