KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları AÇIKLANDI - TIKLA İNDİR! ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?

KPSS ortaöğretim sınavı için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre 2022 KPSS ortaöğretim oturumu, bugün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konulardan biri KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları oldu. Bu noktada ''KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak, bugün yayınlanır mı?'' sorularına yanıt aranırken KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, 2022 KPSS ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF indir ekranı…
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) OTURUMU SONA ERDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi doğrultusunda; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
Sınavın hemen ardından 2022 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 06 Kasım 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 16 Kasım 2022 tarihinde 23.59'da sonlanacaktır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.
Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.