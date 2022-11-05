KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS ortaöğretim lise soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM duyuruları

ORTAÖĞRETİM KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ortaöğretim sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı resmi tarih henüz belli olmadı.

KPSS ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor.

KPSS lise sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.