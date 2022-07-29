KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2022 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

"KPSS ne zaman" sorusu yılbaşında ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Buna göre sınav takvimi şöyle:

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022