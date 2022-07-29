Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2022 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:04 Son Güncelleme: 29.7.2022 14:08

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2022 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS sınavı için geri sayım başladı. Adaylar sınav öncesinde KPSS sınav giriş belgesi çıktısı için ÖSYM AİS sistemine başvuracak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS sınav yerleri ais.osym.gov.tr sayfasından kontrol edilebiliyor. Şu anda sistemde KPSS lisans ve alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Peki, 2022 KPSS sınav giriş yerleri nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2022 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM AİS sisteminde araştırılmaya başladı. 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleşecek KPSS lisans sınavı için sınav yeri sorgulaması yapan memur adayları için geçtiğimiz gün KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi erişiminin de açıldığı duyuruldu. KPSS sınav yerleri ais.osym.gov.tr sisteminden öğrenilebiliyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtlar…

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından son dakika duyurulan habere göre Genel Kültür Genel Yetenek ardından KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri belli oldu.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

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KPSS SINAVI NE ZAMAN?

"KPSS ne zaman" sorusu yılbaşında ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Buna göre sınav takvimi şöyle:

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT: 14 Ağustos 2022

DHBT: 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

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KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2022 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
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