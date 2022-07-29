KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı: 2022 KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM AİS sisteminde araştırılmaya başladı. 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleşecek KPSS lisans sınavı için sınav yeri sorgulaması yapan memur adayları için geçtiğimiz gün KPSS alan bilgisi sınav giriş belgesi erişiminin de açıldığı duyuruldu. KPSS sınav yerleri ais.osym.gov.tr sisteminden öğrenilebiliyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtlar…
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından son dakika duyurulan habere göre Genel Kültür Genel Yetenek ardından KPSS lisans alan bilgisi sınav yerleri belli oldu.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
KPSS SINAVI NE ZAMAN?
"KPSS ne zaman" sorusu yılbaşında ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Buna göre sınav takvimi şöyle:
Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT: 14 Ağustos 2022
DHBT: 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022