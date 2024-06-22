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Giriş Tarihi: 22.6.2024 13:23

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS Lisans sınavı öncesinde sınav giriş belgesi gündemde. KPSS’ye az bir süre kala sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. Peki, 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans oturumları için heyecan dorukta. Milyonları aşkın vatandaşın katılım sağlayacağı sınav için sayılı gün kaldı. Tüm gözler KPSS sınav giriş belgelerine çevrilmişken, KPSS sınav yerleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.


KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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