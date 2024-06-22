KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans oturumları için heyecan dorukta. Milyonları aşkın vatandaşın katılım sağlayacağı sınav için sayılı gün kaldı. Tüm gözler KPSS sınav giriş belgelerine çevrilmişken, KPSS sınav yerleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.