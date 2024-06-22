KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM | 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans oturumları için heyecan dorukta. Milyonları aşkın vatandaşın katılım sağlayacağı sınav için sayılı gün kaldı. Tüm gözler KPSS sınav giriş belgelerine çevrilmişken, KPSS sınav yerleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, 2024 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?