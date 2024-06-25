KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ tıkla-sorgula linki! ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖYSM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için geri sayım başladı. Memur olabilmek için uzun süredir hazırlık yapan adaylar sınava nerede katılacağını öğrenmek istiyor. Genel Yetenek-Genel Kültür Testi, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için son kontroller yapılıyor. Ülke genelinde yapılacak sınava kısa süre kala "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz 2024 saat 10:15'te uygulanacak.
2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde 10:15'te uygulanacak.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.
KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!