Haberler Yaşam Haberleri KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ tıkla-sorgula linki! ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.6.2024 15:28 Son Güncelleme: 25.6.2024 15:28

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ tıkla-sorgula linki! ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın katılımı ile yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için son kontroller yapılıyor. Memur olabilmek için uzun süredir hazırlık yapan öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinde olacak. Bu noktada "2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanıyor. İşte detaylar.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ tıkla-sorgula linki! ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖYSM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için geri sayım başladı. Memur olabilmek için uzun süredir hazırlık yapan adaylar sınava nerede katılacağını öğrenmek istiyor. Genel Yetenek-Genel Kültür Testi, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için son kontroller yapılıyor. Ülke genelinde yapılacak sınava kısa süre kala "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz 2024 saat 10:15'te uygulanacak.

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde 10:15'te uygulanacak.

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ tıkla-sorgula linki! ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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