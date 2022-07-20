KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgula!

KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı son günlerde binlerce aday tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Sınava oldukça kısa bir süre kaldı. Bu sebepler KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sürekli soruluyor. KPSS lisans ön lisans ve ortaöğretim sınavına 11 gün kaldı ve öğrenciler KPSS sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!