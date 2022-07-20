Haberler Yaşam Haberleri KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgula!
Giriş Tarihi: 20.7.2022 23:15

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgula!

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusu binlerce aday tarafından soruluyor. Ön Lisans, lisans ve ortaöğretim için gerçekleştirilecek KPSS sınavı başvuruları haziran ayında sonuçlandı. ÖSYM akademik takvime baktığımızda Kamu Personeli Seçme Sınavı için önemli tarihler bellidir. KPSS lisans sınavı 31 haziranda yapılacak. Sınava 11 gün kalmışken KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı sorusu sorulmakta. KPSS sınav giriş yerleri ve KPSS sınav giriş belgesi çok yakında ÖSYM AİS üzerinden kullanıcıların erişimine sunulacak. Peki, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgula!

KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı son günlerde binlerce aday tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Sınava oldukça kısa bir süre kaldı. Bu sebepler KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sürekli soruluyor. KPSS lisans ön lisans ve ortaöğretim sınavına 11 gün kaldı ve öğrenciler KPSS sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlıyor. Buna göre; ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibarıyla yayımlaması bekleniyor.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Buna göre, sınav yerlerinin 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.

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2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumu, genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgula!
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