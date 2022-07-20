KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgula!

KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı son günlerde binlerce aday tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Sınava oldukça kısa bir süre kaldı. Bu sebepler KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sürekli soruluyor. KPSS lisans ön lisans ve ortaöğretim sınavına 11 gün kaldı ve öğrenciler KPSS sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlıyor. Buna göre; ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibarıyla yayımlaması bekleniyor.
2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
KPSS OTURUM TARİHLERİ
KPSS lisans oturumu, genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.
KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ
ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.
KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.