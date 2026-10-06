KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS lisans sonuçları için gözler ÖSYM’de!

2026 KPSS LİSANS ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav sonuçlarının belirtilen takvim tarihinden önce ilan edilip edilmeyeceği. ÖSYM, optik formların taranması, veri doğrulamaları ve iptal/itiraz inceleme süreçlerinin öngörülenden hızlı tamamlandığı dönemlerde, sonuçları ilan edilen tarihten bir gün önce akşam saatlerinde veya aynı günün ilk saatlerinde erişime açabiliyor.

Ancak resmi bilgi akışında herhangi bir aksama yaşanmaması adına adayların 7 Ekim 2026 tarihini esas alarak kurumsal duyuruları takip etmesi gerekiyor.