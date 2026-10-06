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Giriş Tarihi: 6.10.2026 06:50

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS lisans sonuçları için gözler resmi duyuru ekranına çevrildi. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan yüz binlerce aday, elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını öğrenmek amacıyla kurumdan gelecek son dakika haberlerini yakından izliyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS lisans sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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Kamu personeli olma hayali kuran adayların katıldığı sınav maratonunun ardından değerlendirme süreçlerinde sona gelindi. Takvime göre ilan tarihi netleşmiş olsa da önceki dönem uygulamaları sebebiyle sisteme erken erişim ihtimali heyecanı artırıyor. Bu doğrultuda, 2026 Lisans KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ: 2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen 2026 yılı resmi sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları açıklandığında adaylara fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Değerlendirme çıktıları yalnızca elektronik ortamda erişilebilir olacak. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç portalı olan sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla puanlarını öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2026 KPSS LİSANS ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav sonuçlarının belirtilen takvim tarihinden önce ilan edilip edilmeyeceği. ÖSYM, optik formların taranması, veri doğrulamaları ve iptal/itiraz inceleme süreçlerinin öngörülenden hızlı tamamlandığı dönemlerde, sonuçları ilan edilen tarihten bir gün önce akşam saatlerinde veya aynı günün ilk saatlerinde erişime açabiliyor.

Ancak resmi bilgi akışında herhangi bir aksama yaşanmaması adına adayların 7 Ekim 2026 tarihini esas alarak kurumsal duyuruları takip etmesi gerekiyor.

2026 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? (KPSS-2026/2 TAKVİMİ)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından memur adaylarının en çok merak ettiği KPSS-2026/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak 2. yerleştirme için tercih başvuruları 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, bir haftalık başvuru süresi boyunca tercihlerini resmi kanallar üzerinden iletebilecek.

ÖSYM'DEN KPSS LİSANS SINAVI AÇIKLAMASI

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de!
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