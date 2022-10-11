KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı

KPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Önlisans ve lisans oturumlarını tamamlayan adaylar gözlerini KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevirmişti. Yapılacak değerlendirmelerin ardından KPSS sonuçları erişime açılacak olup sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. İşte KPSS sonuçları ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı
KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak.
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.