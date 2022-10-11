KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde erişime açılacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.