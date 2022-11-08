Haberler Yaşam Haberleri KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte, nereden açıklanacak?
Giriş Tarihi: 8.11.2022 00:46 Son Güncelleme: 8.11.2022 00:46

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte, nereden açıklanacak?

ÖSYM tarafından önceki gün ortaöğretim mezunlarına uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrasında sınava giren, soru ve cevapları kontrol ederek tahmini net sayılarını belirleyenler sonuç açıklama tarihine ilişkin detayları öğrenmek isteyerek KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte, nereden açıklanacak? şeklindeki sorulara cevap arıyor. Merak konusu olan KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nereden açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte, nereden açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları, sınava girenler tarafından merak edilerek KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte, nereden açıklanacak? şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalarla öğrenilmek isteniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, NEREDEN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile 2022 KPSS sonuçları açıklanma tarihi ve merak edilen tüm detaylar şöyle;

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



KPSS LİSE SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü. Ancak KPSS lisans ve ön lisans sonuçları takvimde belirtildiği tarihte açıklandı.

Buna göre KPSS ortaöğretim sonuçlarının da takvimde işaret edildiği gibi 1 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim lise sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS ortaöğretim sonuçlarının 1 Aralık 2022 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.



KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte, nereden açıklanacak?
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