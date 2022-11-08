KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte, nereden açıklanacak?





KPSS LİSE SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü. Ancak KPSS lisans ve ön lisans sonuçları takvimde belirtildiği tarihte açıklandı.

Buna göre KPSS ortaöğretim sonuçlarının da takvimde işaret edildiği gibi 1 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.