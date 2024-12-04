KPSS TERCİHLERİ VE KILAVUZU 2024 || Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman?

Kamu personeli adaylarının gözü KPSS tercih kılavuzunda! 2024 yılı Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecinde odaklandı. Memur adaylarının kadro ve pozisyonları inceleyeceği tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi ve tercih işlemleri için gözler ÖSYM'de. Peki, KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?