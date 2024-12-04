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Giriş Tarihi: 4.12.2024 08:12

KPSS TERCİHLERİ VE KILAVUZU 2024 || Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS tercihleri gündemde! 2024 yılı Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim mezunları için KPSS tercih süreci yaklaşıyor. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanacağı ve tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Peki,  KPSS tercihleri ne zaman? İşte, detaylar...

KPSS TERCİHLERİ VE KILAVUZU 2024 || Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman?

Kamu personeli adaylarının gözü KPSS tercih kılavuzunda! 2024 yılı Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecinde odaklandı. Memur adaylarının kadro ve pozisyonları inceleyeceği tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi ve tercih işlemleri için gözler ÖSYM'de. Peki, KPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS-2024/7 TERCİHLERİ BİTTİ!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonları için alınacak tercih başvuruları son buldu. Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri kamu kurumlarının yayımlayacağı personel alımlarına göre alınıyor. KPSS tercih takvimi ÖSYM AİS üzerinden takip ediliyor.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzlarda belirtildiği tarihlerde ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleşiyor.

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KPSS TERCİHLERİ VE KILAVUZU 2024 || Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman?
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