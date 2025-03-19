KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Star TV Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Kral Kaybederse dizisi, her bölümüyle heyecan dozunu yükseltmeye devam ediyor. 6. bölümde izleyicileri nelerin beklediği merak konusu olurken, gözler yeni fragmana çevrildi. Peki, Kral Kaybederse 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
KRAL KAYBEDERSE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!
Dizinin yeni bölüm fragmanına aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/fragmanlar
KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM ÖZETİ
Nikâhın ardından gözlerden kaybolan Kral, konuklar arasında fısıldaşmalara neden olur. Hayattaki en büyük korkusu terk edilmek olan Kenan, Handan'ın gidişine sessiz kalacak değildir. Bu süreçte, Özlem ise Kenan'ı bulamamanın paniğini yaşar. Düğünde konuklara yansıtılmamaya çalışılan bir kırmızı alarm söz konusudur; ancak söylentiler ve dedikodular giderek şiddetlenir.
Tam da bu sırada Kral sahneye çıkar ve tüm sesleri keserek Özlem'e adeta bir rüya gibi düğün yaşatır. Ancak ikili arasındaki güvensizlik hâlâ devam etmektedir. Özlem, zaman zaman Kenan'ı yoklayarak onu göz hapsinde tutar. Öte yandan, Fadi ve Güllü için işler iyice karmaşık bir hâl alır. Güllü, içinde bulunduğu duruma nasıl tepki vereceğini bilemezken, Fadi ablasına kıyasla daha gergindir.