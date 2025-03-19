KRAL KAYBEDERSE 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Star TV Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Tam da bu sırada Kral sahneye çıkar ve tüm sesleri keserek Özlem'e adeta bir rüya gibi düğün yaşatır. Ancak ikili arasındaki güvensizlik hâlâ devam etmektedir. Özlem, zaman zaman Kenan'ı yoklayarak onu göz hapsinde tutar. Öte yandan, Fadi ve Güllü için işler iyice karmaşık bir hâl alır. Güllü, içinde bulunduğu duruma nasıl tepki vereceğini bilemezken, Fadi ablasına kıyasla daha gergindir.