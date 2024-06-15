“Kraliçe arıyı taşıyoruz” dedikleri kovanlardan 53,5 kilo uyuşturucu çıtı

Adana'da polis, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği belirlenen hafif ticari aracı durdurdu. Arıkovanı taşınan araçta narkotik köpeğiyle 'Aşil' ile arama yapıldı. Köpek, kovanlara tepki vermesi üzerine araçta bulunan 2 şüpheli, "Bagajdaki arı kovanlarında bal petekleri bulunuyor. Kraliçe arımızla birlikte kovanlar içerisinde arıları taşıyoruz" dedi. Kovanların içini açan narkotik polisi, peteklere gizlenmiş 62 pakette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayda ilgili gözaltına alınan 2 kişi uyuşturucuyu paraya ihtiyaçları olduğu için taşıdıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

AŞİL TEPKİ VERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, D-400 Karayolu'nda takibe aldığı şüpheli bir hafif ticari aracı Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde durdurdu. Sürücü Erdem B. ile kuzeni Tuncay B.'nin indirildiği araçta narkotik dedektör köpek 'Aşil' ile arama yapıldı. Narkatik köpeği Aşil, aracın bagajındaki arı kovanlarına tepki verdi.

"KRALİÇE ARIYI TAŞIYORUZ"

Araçtaki şüpheliler, "Bagajdaki arı kovanlarında bal petekleri bulunuyor. Kraliçe arımızla birlikte kovanlar içerisinde arıları taşıyoruz" dedi. Kovanların içini açan polis, peteklerin altına gizlenmiş 62 pakette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucuyu paraya ihtiyaçları olduğu için taşıdıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem B. ile Tuncay B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.