Haberler Yaşam Haberleri Kredi faiz oranları güncellendi! Düşük faizli uzun vadeli krediler belli oldu: İşte 2022 Aralık ayı kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:32

Kredi faiz oranları güncellendi! Düşük faizli uzun vadeli krediler belli oldu: İşte 2022 Aralık ayı kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları güncel listesi ile merak ediliyor. Aralık ayına ait avantajlarıyla; ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Peki; taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde en uygun fırsat hangisi? İşte 15 Aralık 2022 Güncel Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları güncellendi! Düşük faizli uzun vadeli krediler belli oldu: İşte 2022 Aralık ayı kredi faiz oranları

Aralık ayına özel bankaların kredi faiz oranları kampanyaları yakından takip ediliyor. Çeşitli sebeplerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu noktada ise Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarıyla beraber diğer özel bankaların da 100.000, 200.000, 300.000 TL düşük faizli uzun vadeli kredilerini inceliyor. "Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl, faizler düştü mü?" soruları bu noktada yakından takip ediliyor. İşte 15 Aralık 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

Kredi almak isteyenler dikkat! İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik kredilere uyguladığı kredi faiz oranları...

BANKALARIN KREDİ TUTARLARI/VADE SEÇENEĞİ/FAİZ ORANLARI (15 ARALIK 2022)

Aşağıda bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları verilmiştir.

BANKALAR KREDİ TUTARI VADE SEÇENEĞİ FAİZ ORANI
Kuveytürk 500 - 5.000 TL 1 - 12 Ay %0,00
ONB Finansbank 1.000 - 150.000 TL 1 - 36 Ay %0,98 - %1,96
ING 500 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,34 - %1,49
Enpara.com 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,49 - %1,99
Vakıfbank 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,55
Denizbank 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,79 - %2,65
Akbank 1.000 - 500.000 TL 1 - 36 Ay %1,87 - %2,26
Fibabanka 1.500 - 130.000 TL 3 - 36 Ay %1,89 - %2,29
Halkbank 1.000 - 10.000 TL 1 - 36 Ay %1,89

Kredi almak isteyenler dikkat! İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik kredilere uyguladığı kredi faiz oranları...

Alternatif Bank 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,02 - %2,73
İş Bank 3.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,05 - %2,15
Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %2,16 - %2,67
ICBC 1.000 - 50.000 TL 1 - 36 Ay %2,25 - %2,39
TEB 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,65
CEPTETEB 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,65
Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL 1 - 36 Ay %2,69 - %3,19
HSBC 1.000 - 50.000 TL 3 - 36 Ay %2,79
Anadolu Bank 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,90
N Kolay 2.000 - 70.000 TL 3 - 36 Ay %3,19 - %3,39

Kredi almak isteyenler dikkat! İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik kredilere uyguladığı kredi faiz oranları...

İhtiyaç kredisi, eğitim, tatil, yol, giyim, seyahat gibi bireysel harcamalarınız veya hizmet alımlarınız için gerekli nakit ihtiyaçlarınızı karşılayarak geri ödemelerinizi uzun vadede yapabileceğiniz bir finansman aracıdır.

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Kredi faiz oranları güncellendi! Düşük faizli uzun vadeli krediler belli oldu: İşte 2022 Aralık ayı kredi faiz oranları
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