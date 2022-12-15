Kredi faiz oranları güncellendi! Düşük faizli uzun vadeli krediler belli oldu: İşte 2022 Aralık ayı kredi faiz oranları

Aralık ayına özel bankaların kredi faiz oranları kampanyaları yakından takip ediliyor. Çeşitli sebeplerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu noktada ise Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarıyla beraber diğer özel bankaların da 100.000, 200.000, 300.000 TL düşük faizli uzun vadeli kredilerini inceliyor. "Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl, faizler düştü mü?" soruları bu noktada yakından takip ediliyor. İşte 15 Aralık 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...
Aşağıda bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları verilmiştir.
|BANKALAR
|KREDİ TUTARI
|VADE SEÇENEĞİ
|FAİZ ORANI
|Kuveytürk
|500 - 5.000 TL
|1 - 12 Ay
|%0,00
|ONB Finansbank
|1.000 - 150.000 TL
|1 - 36 Ay
|%0,98 - %1,96
|ING
|500 - 500.000 TL
|3 - 36 Ay
|%1,34 - %1,49
|Enpara.com
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|%1,49 - %1,99
|Vakıfbank
|3.000 - 100.000 TL
|3 - 36 Ay
|%1,55
|Denizbank
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|%1,79 - %2,65
|Akbank
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|%1,87 - %2,26
|Fibabanka
|1.500 - 130.000 TL
|3 - 36 Ay
|%1,89 - %2,29
|Halkbank
|1.000 - 10.000 TL
|1 - 36 Ay
|%1,89
|Alternatif Bank
|1.000 - 200.000 TL
|1 - 36 Ay
|%2,02 - %2,73
|İş Bank
|3.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|%2,05 - %2,15
|Garanti BBVA
|1.000 - 500.000 TL
|3 - 36 Ay
|%2,16 - %2,67
|ICBC
|1.000 - 50.000 TL
|1 - 36 Ay
|%2,25 - %2,39
|TEB
|1.000 - 200.000 TL
|1 - 36 Ay
|%2,65
|CEPTETEB
|1.000 - 200.000 TL
|1 - 36 Ay
|%2,65
|Yapı Kredi
|1.000 - 500.000 TL
|1 - 36 Ay
|%2,69 - %3,19
|HSBC
|1.000 - 50.000 TL
|3 - 36 Ay
|%2,79
|Anadolu Bank
|1.000 - 100.000 TL
|1 - 36 Ay
|%2,90
|N Kolay
|2.000 - 70.000 TL
|3 - 36 Ay
|%3,19 - %3,39