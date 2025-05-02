Kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 9 gözaltı

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aydın merkezli Antalya, Ankara ve Karabük'te şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda H.K., A.C., A.E., B.D., H.T., Ç.K., S.Ö., H.K. ve O.C.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsaları arası transferle akladıkları belirtildi.

İŞLEM HACMİ 11 MİLYAR 180 MİLYON TL

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporlarında şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik olduğu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL'yi bulduğunun tespit edildiği belirtildi.