Kripto para dolandırıcıları tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 şüphelinin 'Coinbase' isimli yurt dışı merkezli kripto para borsasını taklit ederek oluşturdukları sahte yatırım uygulamaları ile vatandaşları yüklü miktarda dolandırdıkları tespit edildi. Suçlardan elde edilen paraları sanal paralar üzerinden akladıkları belirlenen şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

1.8 MİLYON DOLARLIK ZARAR GİDERİLDİ

Haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen 24 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Muğla, Konya ve Tekirdağ'da 30 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlem yaptığı kripto cüzdanları bloke edilerek haksız menfaate konu bakiyelerine el konuldu. İlk etapta mağdurların kripto hesaplardaki yaklaşık 1.8 milyon dolarlık zarar ise giderildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden16'sı adli kontrolle serbest bırakılma, 6'sı ise tutuklanma talebiyle Ankara Batı 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Şüpheliler S.G.U, E.K, F.Ç, B.S, M.S. ve O.Ş. 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanırken 9 şüpheli 'güvence bedeli' ödeme, 7 şüpheli de 'karakola imza verme' adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.