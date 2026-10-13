Haberler Yaşam Haberleri Kriptolu uyuşturucu ağına dev operasyon: 10 tonu aşan 35 sevkiyat deşifre edildi!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:34 Son Güncelleme: 13.10.2026 10:55

Kriptolu uyuşturucu ağına dev operasyon: 10 tonu aşan 35 sevkiyat deşifre edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, özel olarak hazırlanmış cep telefonları ve uçtan uca şifreli haberleşme programı kullanarak ülkeler arasında 10 tonu aşan uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütleri deşifre edildi. Yurt içindeki 60 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenirken, suç örgütleriyle bağlantılı 163 kişinin banka hesapları ve kripto varlıkları ile 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız” ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SENA SAYIN SENA SAYIN Yaşam
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Kriptolu uyuşturucu ağına dev operasyon: 10 tonu aşan 35 sevkiyat deşifre edildi!
  • ABONE OL

İstanbul merkezli Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun ve Van'da uyuşturucu şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 2 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. 7 milyar 657 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

10 TON UYUŞTURUCU MADDEYLE BAĞLANTILI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; uluslararası düzeyde farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettikleri, kimyasal maddelerin temini ile uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerini yönettikleri tespit edildi. Ayrıca şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle, örgütün uluslararası tedarik faaliyetleri ile ülke içi dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarılarak toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle (eroin, esrar ve kokain) bağlantılı oldukları belirlendi.

7 MİLYAR 657 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Çalışmalar sonucunda suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu tespit edilen; 163 gerçek kişiye ait banka hesapları ile kripto varlıklara, 556 taşınmaza, 155 motorlu taşıta ve 71 şirketteki ortaklık paylarına olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

"ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın. Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz. Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır. Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

FİRARİLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇALIŞMASI

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin uluslararası düzeyde aranmalarının sağlanması amacıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kriptolu uyuşturucu ağına dev operasyon: 10 tonu aşan 35 sevkiyat deşifre edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA