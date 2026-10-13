Kriptolu uyuşturucu ağına dev operasyon: 10 tonu aşan 35 sevkiyat deşifre edildi!

"ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın. Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz. Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır. Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız" ifadelerini kullandı.