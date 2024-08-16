KTÜ 2’nci sınıf öğrencisi Sudenaz, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sudenaz Sağır, yaz tatili nedeniyle gittiği memleketi Uşak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. KTÜ Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı, kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sağır için taziye mesajı yayınladı.

KTÜ tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Sudenaz Sağır, memleketi Uşak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kazada hayatını kaybeden Üniversite öğrencisi Sudenaz Sağır, memleketi Uşak'ta toprağa verildi.