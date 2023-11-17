KTÜ-TEİAŞ arasında protokol iş birliği imzalandı

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, beraberindeki Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Başağa ile birlikte TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Pustu, Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan ile Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda imzalanan protokoller, devam eden projeler, yapılan çalışmalar, ileriye dönük AR-GE projelerinde ortaklıklar görüşüldü.

ÇALIŞMA 8 AY SÜRECEK

İmzalanan iki yeni protokol kapsamında DE-YAS tarafından Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık yürütücülüğünde yaklaşık 25 kişilik bir ekiple "TEİAŞ 13-14-15-16-17. Bölge Müdürlüklerine ait binaların risk envanterinin hazırlanması" ve "TEİAŞ Merkez kampüsü ve Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan yapıların deprem performans analizlerinin ve diğer risk analizlerinin yapılması konusunda" 8 ay sürecek bir çalışma yapılacağı belirtildi.