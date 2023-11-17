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Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:34 Son Güncelleme: 17.11.2023 11:36

KTÜ-TEİAŞ arasında protokol iş birliği imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) arasında 3 Mart 2022 tarihinde TEİAŞ bünyesinde bulunan “Lojman ve Hizmet Binalarının Deprem Performans Analizlerinin Yapılması” işi için protokol imzalanmış, protokol kapsamındaki çalışma, 12 Aralık 2022 tarihinde tamamlanarak teslim edilmişti. Yapılan çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda KTÜ ile TEİAŞ arasında yaklaşık 50 milyon TL bütçeli iki yeni protokol daha imzalandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
KTÜ-TEİAŞ arasında protokol iş birliği imzalandı

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, beraberindeki Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Başağa ile birlikte TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Pustu, Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan ile Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda imzalanan protokoller, devam eden projeler, yapılan çalışmalar, ileriye dönük AR-GE projelerinde ortaklıklar görüşüldü.

ÇALIŞMA 8 AY SÜRECEK

İmzalanan iki yeni protokol kapsamında DE-YAS tarafından Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık yürütücülüğünde yaklaşık 25 kişilik bir ekiple "TEİAŞ 13-14-15-16-17. Bölge Müdürlüklerine ait binaların risk envanterinin hazırlanması" ve "TEİAŞ Merkez kampüsü ve Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan yapıların deprem performans analizlerinin ve diğer risk analizlerinin yapılması konusunda" 8 ay sürecek bir çalışma yapılacağı belirtildi.

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KTÜ-TEİAŞ arasında protokol iş birliği imzalandı
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