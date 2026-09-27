Kuaförde 3 bin 500 liralık işlem yaptırdı! Ücretini ödemeden kaçtı: O anlar kameraya yansıdı

"PARASI NEYSE VERECEĞİM" DEDİ'

Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, "Akşam saat 18.00 - 19.00 civarıonda buraya gelerek profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Biz de işleme aldık. Ondan önce de kaşını ve yüzünü aldık. İşlem sırasında, 'Siz herşeyin en iyisini, en güzelini yapın. Parası neyse vereceğim' dedi. İşlemini bitirdik. Eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kapıdan çıktı ama bir daha gelmedi" dedi.