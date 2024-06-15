Küba’ya kaçacaklardı son anda yakalandılar

İstanbul'da 1 Mart'ta trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve kaçtığı ABD'nin Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, Boston Federal Mahkemesi'nce tutuklandı. İkilinin tutukluluğunun gözden geçirileceği duruşma 18 Haziran Salı günü yapılacak. Aci'nin ailesi tutuklanma kararı sonrası büyük sevinç yaşadı. Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz semtinde 1 Mart'ta Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğullarının karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu, önce ilk uçakla Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ile oğlu Türkiye'nin iade talebi kapsamında önceki gün ABD'de yakalandı ve sonrasında Boston şehrinde hâkim karşısına çıktı. Boston Federal Mahkemesi, ikisinin de tutuklanmasına karar verdi.Tutuklama gerekçelerinden birinin, Eylem Tok ve oğlunun, sahte pasaportla Küba'ya kaçma ihtimalinin olduğu öğrenildi. Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un tutukluluğunun gözden geçirileceği duruşma ise 18 Haziran'da Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecinin yakından takip edileceğini ve şüphelilerin ABD'den Türkiye'ye iadeleri için gerekli girişimleri sürdüreceklerini kaydetti. Timur Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", 44 yaşındaki annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor.KAZADA ölen Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Sevindik. 115 gündür hep ağladık, gözyaşı döktük", annesi Pervin Aci ise, "Çok güzel bir bayram hediyesi oldu" dedi. Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci de "Şaşırdım, beklemiyordum, müthiş bir rahatlama geldi. Çocuğumuzun sünnetini tek başımıza yaptırdık, eşim yoktu ama en azından içimiz rahatladı" dedi.