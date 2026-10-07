Kubilay Kaan Kundakçı davasında 3’üncü duruşma başladı!

Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 12.00'de başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç, tutuksuz sanıklardan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlı hazır bulundu.
SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.