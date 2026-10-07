Kubilay Kaan Kundakçı davasında 3’üncü duruşma başladı!

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör