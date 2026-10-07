Haberler Yaşam Haberleri Kubilay Kaan Kundakçı davasında 3’üncü duruşma başladı!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 12:31

Kubilay Kaan Kundakçı davasında 3’üncü duruşma başladı!

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin görülen davanın 3’üncü duruşması başladı. 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor.

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DHA Yaşam
Kubilay Kaan Kundakçı davasında 3’üncü duruşma başladı!
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Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 12.00'de başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç, tutuksuz sanıklardan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlı hazır bulundu.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI

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Kubilay Kaan Kundakçı davasında 3’üncü duruşma başladı!
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