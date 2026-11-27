UYURKEN KAFASINA TABANCA İLE ATEŞ EDİLMİŞ

İlyas Umut Dalğar ise ifadesinde, Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce tanıştığını, zaman zaman görüştüklerini söyledi. Dalğar "Ata Berk ile olaydan yaklaşık 1,5 ay önce çalışmak üzere Antalya'ya geldik. Ata Berk, Kübra ile aynı evde yaşadığı ve sevgili olduğu için Kübra'nın bütün banka bilgilerini aldı. 30 Nisan günü 04.00-05.00 sıralarında kafeden üçümüz çıktık. Kübra arabada uyudu. Arabayı ben kullanıyordum. Bucak Seydiköy'e geldik. Ata Berk araçtan indi ve uyumakta olan Kübra'nın kafasına tabanca ile bir el ateş etti. Araçtan Kübra'nın cesedini çıkarıp yolun kenarındaki çöplükte bulduğumuz bir halıya cesedi sardık. Bölgedeki bir evin önünde bulunan kürekleri alıp cesedi gömdük. Araçla İstanbul'a doğru giderken yol üstünde bir köyde silahı gömdük. İstanbul'dan dönüşte gömdüğümüz yere gelip cesedi çıkardık. Cesedi varilin içine attık. Ata Berk benzini varilin içine döküp yaktı, bu sırada kendi kolu da yandı. Ceset yaklaşık 1,5- 2 saat yandı. Daha sonra üzerine su döküp söndürüp varilden çıkardık. Balyozla vura vura parçaladık. Kalan parçalarını çuvala koyup aracın bagajına koyup Korkuteli'ndeki gölete attık. Antalya'dan kıyafet alıp İstanbul'a gittik. Ata Berk'i bıraktıktan sonra Antalya'ya döndüm. 5 Mayıs günü pişman olduğum için Antalya'da Uncalı'daki polis merkezine gidip olayı anlattım" ifadelerini kullandı. Sanıkların yargılanmasına 15 Ocak'ta Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Haber Girişi Buse Sever - Editör