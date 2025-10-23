Kübra’nın ölümüne neden olan çocuk sürücüye tahliye

Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G.'nin kullandığı amcasına ait otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Kübra Sofioğlu metrelerce savruldu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

145 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI

Kübra"ya 145,4 kilometre hızla çarpan C.G.'nin yargılandığı davanın 2'nci duruşması, Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları ve C.G. hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık C.G.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi. Sofioğlu ailesinin avukatı Muhammed Tapancı, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, toplumsal vicdanın yaralayan bir karar olduğunu söyledi. Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofioğlu da, tahliye kararının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.