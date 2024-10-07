Kübranur Engelsiz yaşam merkezi’nde 26 kilo verdi

Daha önceleri oldukça hareketli bir yapıya sahip olan ve ayağından ameliyat olduktan sonra hareketsizleşen Kübranur, sık ve aşırı yemek yiyerek 105 kiloya ulaştı.

Son zamanlarda sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle Belediye'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan Fitness Salonu'na yazılan Kübranur, Beden Eğitimi ve Fitness Antrenörü Emirhan Uka eşliğinde, haftanın 3-4 günü yoğun bir eğitim programına başladı. Başlarda antrenmanlarda zorluk çeken Kübranur, sıkı bir motivasyon ve azim göstererek 6 ay gibi kısa bir sürede 79 kiloya indi. Kilo verdikten sonra sağlık durumu düzelen ve değerleri normale dönen Kübranur, kendini artık oldukça iyi hissediyor. Kızındaki pozitif değişimi gören aile de, Kübranur'un mutluluğunu paylaşıyor. Kendilerini, Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde şanslı hisseden aile, benzer sıkıntıları yaşayan ailelerin de kendilerini yalnız hissetmemesi için Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvurmalarını tavsiye ediyor. Uka: "Merkezimizde çocukların gelişimine destek olurken, ailelerin de nefes almasını sağlıyoruz" Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Fitness Antrenörü Emirhan Uka; merkeze gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte eş zamanlı spor yapabilme imkanı olduğunu, bu sayede ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirebildiklerini söyledi. Merkezde sporun yanı sıra çok çeşitli kursların olduğunu anlatan Uka, "Merkezimizde, küçük yaş grubu çocuklar için sportif faaliyet alanımız var. Aşçılık kursumuz, seramik atölyemiz, Mola Evi'miz var. Çocuklar sosyal aktivite yaparken, ailelerin nefes alabileceği alanlar var. Çocukların akademik anlamda gelişimlerine katkı sunarken hem kurum içinde, hem de kurum dışındaki etkinliklerle onların ve ailelerinin sosyalleşmesini sağlıyoruz" dedi.